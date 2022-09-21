В Орловской области свободно почти 10 тысяч рабочих мест. Работодатели ищут медработников, учителей, швей, поваров.

На данный момент в банке вакансий службы занятости 9,7 тысяч свободных рабочих мест. Больше всего нехватка сотрудников ощущается на сельхозпредприятиях, в учреждениях госуправления и здравоохранения, а также в сфере торговли.

- Среди специалистов высшего и среднего уровня квалификации наибольшим спросом пользуются врачи, медсестры, инженеры, менеджеры, бухгалтеры, учителя, фельдшеры, продавцы, водители, трактористы, швеи и повара,- отметили в орловской службе занятости. Помимо того, в регионе по-прежнему не падает спрос на такие вакансии как уборщик, дворник, грузчик и разнорабочий.

Заработная плата по различным вакансиям варьируется от минимальной по МРОТ и до 250 тысяч рублей. Правда, таких высокооплачиваемых рабочих мест в области всего 40. А вот зарплату в 40 тысяч рублей обещают более чем на 500 свободных вакансиях.