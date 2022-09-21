В городе Ливны жители встретили вернувшихся с СВО бойцов Росгвардии

Кадр из видео t.me/Klychkov_Andrey

Город Ливны Орловской области встретил сегодня, 20 сентября, вернувшихся из зоны Спецоперации бойцов Росгвардии. Жители поприветствовали военнослужащих с хлебом, солью, цветами и флагами.

Видеозаписью, на которой запечатлены встречающие военных ливенцы, поделился губернатор Андрей Клычков. Запись он разместил в своем телеграм-канале.

- Друзья, хочу поделиться с вами примером истинного патриотизма, сопереживания, человечности и самоотдачи. Все эти слова - о наших с вами земляках, уроженцах Орловщины, жителях города Ливны, которые сегодня вышли на улицы, чтобы поприветствовать возвращающихся домой со Специальной военной операции бойцов Росгвардии. Эти ребята - чьи-то сыновья, мужья, братья - долгие месяцы рисковали своими жизнями ради Отечества, ради Победы, ради мирного неба над нашими головами. Ливенцы встречают их теплыми словами поддержки, подарками, хлебом и солью, - написал орловский губернатор.

Андрей Клычков отметил, что гордится поступком людей, которые сплотились ради общей цели - поддержки российской армии.