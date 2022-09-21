Завершился ремонт участка дороги "Орел-Ефремов"

Фото газеты "Маяк"

В Орловской области завершился ремонт еще одного участка дороги. Рабочие привели в порядок 8 километров полотна на трассе "Орел-Ефремов".

Свежее покрытие появилось в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Здесь появилось два слоя асфальта, новые тротуары, появились остановочные павильоны. Дорожникам осталось нарисовать разметку и участок будет готов к сдаче.

- Ремонт данного участка дороги позволил значительно сократить время в пути между райцентрами. Всего с 2019 по 2022 годы в Орловской области приведено в нормативное состояние 37 подъездов к населенным пунктам, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

В этом году объем финансирования дорожного ремонта по нацпроекту "БКД" превысил 1,6 миллиарда рублей в Орловской области.