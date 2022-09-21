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Здоровье21 сентября 2022 11:18

В Орловской области выявили 389 случаев COVID-19 за сутки

Выздоровел 301 местный житель
Сергей Силаев
Фото: Сергей Силаев

Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 389 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел 301 местный житель.

Данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 21 сентября предоставил федеральный оперативный штаб.

Всего число заболевших в регионе достигло отметки 126 417. Из них последние сутки заболело 389 орловцев.

Победили болезнь местные жители 120 659 раз. За последние 24 часа победил болезнь 301 человек.

Медики госпитализировали 45 больных. Умер 1 орловец. Общее число жертв с начала пандемии в Орловской области – 1 948.