. Фото: Архив "КП"

Три орловца попытались украсть металлические трубы с улицы Ломоносова. Несостоявшихся воришек задержали росгвардейцы.

Вчера около двух часов дня в Росгвардию поступил тревожный сигнал от дежурного. Наряд вневедомственной охраны незамедлительно отправился в Советский район по указанному адресу. Там несколько человек пытались утащить металлические трубы, которые предназначались для ремонта на улице Ломоносова. Заметив автомобиль силовиков, воры начали убегать. Но попытки оказались тщетны.

- Стражи правопорядка задержали трех граждан, которыми оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Металлические трубы орловцы успели сложить в багажник автомобиля одного из подозреваемых до приезда правоохранителей, - рассказали о происшествии в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

После задержания орловцев передали сотрудникам полиции.