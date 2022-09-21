. Фото: Нина СОКОЛОВА

На Орловщине яблоки, мясо и смартфоны стали дешевле. Инфляция в регионе продолжает замедляться.

Как сообщили в орловском отделении Банка России, продовольственная инфляция замедлилась до 14,7% – месяцем ранее она составляла 16,9%.

Так, в регионе подешевело мясо за счет расширения внутреннего производства. Кроме того, упали цены и на корма для животных, поэтому выращивать свиней в регионе стало менее затратно. Животноводы нарастили объемы мясного производства. В результате сначала снизили цены на свинину, а затем на колбасу и фарш.

Также подешевели яблоки. Текущий год выдался урожайным, что поспособствовало появлению большего количества фруктов на прилавках.

Не остались без изменения и цены на непродовольственные товары. Так, например, значительно уменьшилась цена на смартфоны. Тут инфляция замедлилась до 18,7%.