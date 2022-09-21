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Происшествия21 сентября 2022 8:56

В Орде два молодых водителя на легковушках столкнулись на перекрестке

Не поделили дорогу "Лада Калина" и "Фольксваген Джетта"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле на перекрестке столкнулись двое молодых водителей на легковушках. Дорогу не поделили "Лада Калина" и "Фольксваген Джетта".

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

ДТП случилось 20 сентября в Советском районе города, подробности рассказали в отделе пропаганды областного УГИБДД. 19-летний парень на иномарке ехал по Октябрьской в сторону улицы Ломоносова, навстречу ехала 22-летняя девушка на отечественном автомобиле. Иномарка не пропустила "Ладу", когда поворачивала налево, машины столкнулись.

В итоге досталось обоим водителям: и молодой человек, и девушка получили травмы.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах региона зафиксировано полицейскими 10 ДТП. В других происшествиях обошлось без пострадавших и жертв.