Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловском районе сгорела хозпостройка. Пожар случился рано утром.

О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Огонь полыхал в деревне Звягинки.

Пожарные потушили возгорание и назвали возможную причину – аварийный режим работы электрооборудования.

Также в Орле произошел подгар пищи в доме на Московском шоссе. С местным жителем провели инструктаж.

Всего сотрудники МЧС выезжали на помощь 20 раз за сутки, 9 из них – на ликвидацию пожаров.