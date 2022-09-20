Орловские пожарные приютили бездомного щенка Умку

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Впервые сотрудники пожарно-спасательной части Тросны встретили одинокого и напуганного щенка, когда приехали на заправку. Узнав, что пес бездомный, спасатели сразу же решили забрать его к себе в подразделение. За свой белоснежный окрас и смышленость питомца назвали Умкой. Вот уже три месяца он живет в части.

Умку не пугают приезжающие большие и громкие пожарные машины. Услышав их, щенок радостно бежит встречать своих новых друзей-пожарных. Сотрудники соорудили хвостатому будку, а кормит его заступающий на дежурство караул.

- В известном советском мультфильме медвежонок Умка нашёл одного друга, а в селе Тросна на Орловщине щенок Умка обрел сразу целую семью огнеборцев, - с теплотой отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.