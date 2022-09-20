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Орловцев приглашают поучаствовать в экологическом квесте «Чистые игры». Жители региона посоревнуются в сборе и сортировке мусора.

В этом году Осенний Кубок чистоты будет проходить с 23 по 24 сентября сразу в двух районах Орловской области. Так, соревнование по сбору и сортировке мусора начнется 23 сентября в селе Шахово Кромского района. А 24 сентября оно состоится уже в Мценске на стадионе «Трудовые резервы». В квесте «Чистые игры» обычно принимают участие многие добровольцы: местные жители, волонтеры, школьники и студенты, активисты и представители бизнеса.

- Формат экологического мероприятия позволяет через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды, привлечь широкую общественность к вопросам экологии, приобщить к культуре бережного обращения с природой, очистить задействованную территорию от мусора, - отметили в Социально-культурном фонде развития и инновации.

По итогам необычного соревнования участникам начислят баллы за набранный объем мусора, а также за выполнение дополнительных заданий. Кроме того, всех гостей ждет пикник в конце мероприятия, а победителям вручат дипломы и призы.

Подробнее о мероприятии расскажут по телефону: +7-903-637-01-07.