В Орле построят новый отдел полиции за 188 миллионов рублей

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле начнется строительство нового отдела полиции, которое обойдется в 188,5 миллиона рублей. Возводить объект будет фирма из Тамбова.

Такая информация содержится на официальном портале Госзакупок. Речь идет о строительстве нового здания для отдела полиции №3 по Северному району. Согласно данным закупки, подрядная фирма должна начать работу уже в сентябре 2022. При этом подрядчик, которым по итогам аукциона стало ООО "Стандартстрой", получит аванс в сумме 75% от общей цены контракта.

Согласно контракту, стройка завершится не позднее 20 декабря 2024 года. Новый отдел полиции расположится на участке в Северном районе города Орла между улицами Металлургов, Раздольной, Бурова и Коневской.