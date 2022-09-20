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Происшествия20 сентября 2022 7:55

В Орле "Волга" сбила мотоциклиста без прав

Управлявший байком "Сузуки" мужчина попал в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Северном районе Орла не разъехались автомобиль "Волга" и мотоцикл "Сузуки". Байкер, не имевший водительских прав, угодил в больницу.

ДТП случилось поздним вечером 19 сентября, в одиннадцатом часу. За рулем "Волги" был 24-летний водитель, он ехал по улице Михалицына в сторону Раздольной. В районе дома №67а молодой человек поворачивал налево и не уступил дорогу встречному мотоциклу. Машина и байк столкнулись.

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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В итоге, скорая доставила 26-летнего мотоциклиста в больницу им. Семашко, он получил травмы. Водитель "Волги" не пострадал, как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на орловских дорогах произошло 11 ДТП, в трех авариях пострадали люди.