В Орле на улице Итальянской горел грузовик. Он задымился в ночное время суток.

О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области. Сообщение о возгорании грузового автомобиля «МАН» на улице Итальянской поступило в 02.30.

Пожарные прибыли, когда кабина припаркованного на стоянке грузовика была сильно задымлена и горела. В итоге она полностью выгорела. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За сутки спасатели 16 раз выезжали на вызовы, два из них – на ликвидацию пожаров.