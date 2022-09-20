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Происшествия20 сентября 2022 6:44

В Орле на улице Итальянской горел грузовик

Он задымился в ночное время суток
Сергей Силаев

В Орле на улице Итальянской горел грузовик. Он задымился в ночное время суток.

О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области. Сообщение о возгорании грузового автомобиля «МАН» на улице Итальянской поступило в 02.30.

Пожарные прибыли, когда кабина припаркованного на стоянке грузовика была сильно задымлена и горела. В итоге она полностью выгорела. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

За сутки спасатели 16 раз выезжали на вызовы, два из них – на ликвидацию пожаров.