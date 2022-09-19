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Происшествия19 сентября 2022 14:04

В Орле полицейский в свой выходной отбил женщину от насильника

Старший сержант полиции Максим Журавлев пришел на помощь орловчанке
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Орле полицейский в свой выходной предотвратил тяжкое преступление. Старший сержант Максим Журавлев отбил женщину от насильника.

ЧП случилось в Северном районе города на минувших выходных. В ночное время 18 сентября сотрудник ППС возвращался домой по улице Маринченко, в какой-то момент он услышал крики. Полицейский, хотя он не находился при исполнении, побежал в сторону, откуда они доносились. Как оказалась, звала на помощь женщина, старший сержант увидел, как за несчастной гонится мужчина. Полицейский задержал обидчика и вызвал своих коллег на подмогу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На несостоявшегося насильника завели уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ: покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего задержанный будет заключен под стражу.