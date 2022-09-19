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Происшествия19 сентября 2022 10:09

В Орле «Лада Приора» сбила 28-летнего мужчину

Пешеход получил травмы
Нина СОКОЛОВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле «Лада Приора» сбила 28-летнего мужчину. Пешеход получил травмы.

Авария с участием отечественной легковушки и пешехода случилась в Железнодорожном районе вчера ночью. 59-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Московской и возле дома № 126 наехал на мужчину, который переходил дорогу не по «зебре». Регулируемый пешеходный переход находился неподалеку. В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пешеход получил телесные повреждения.

В отделе пропаганды регионального УГИБДД рассказали, что за прошедшие выходные на территории области всего зарегистрировали 27 ДТП, в результате которых восемь человек было травмировано и один погиб.