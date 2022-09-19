Фото: Роман Жуков, Вконтакте

В пригороде Орла ураган оставил без света 30 населенных пунктов. От стихии, обрушившейся на регион 18 сентября, пострадали жилые дома, автомобили, остались обесточены десятки зданий.

О масштабах разрушений рассказал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков в соцсетях.

- Посетил деревню Новая Слободка, где убедился в масштабности разрушений стихии. От сильного ветра пострадали жилые дома, повреждены крыши, автомобили, заборы, повалены деревья. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации, поскольку сказать точно, когда специалисты все восстановят, нельзя. Им предстоит выполнить огромный объем работы, - написал Роман Жуков.

Фото: Роман Жуков, Вконтакте

Аварийные службы продолжают бороться с последствиями непогоды. О разрушениях, нанесенных ураганом, можно сообщить по телефонам Единой диспетчерской службы 8(4862) 41-69-09, 8(4862) 42-39-40.

Страшными последствиями обернулся ураган для соседней Курской области. Здесь обломком дерева выбило окно в комнате общежития, стекло угодило молодому человеку в живот. Он скончался на месте происшествия.