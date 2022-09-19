В Орловской области молния подожгла жилой дом

Фото: Тимофеева Ксения Фото: Архив "КП"

В Орловской области из-за удара молнии сгорел жилой дом. Пожар тушили поздним вечером воскресенья, 18 сентября, в Корсаковском районе.

В выходной день на Орловскую области и соседние регионы обрушился ураган с грозой. В селе Новомалиново молния угодила прямиком в дом. Был одиннадцатый час, когда в пожарную службу поступил сигнал о ЧП. На место происшествия прибыла бригада пожарных.

- В результате пожара частично выгорела кровля дома на площади 30 квадратных метров, второй этаж дома выгорел на площади 54 квадратных метра. Первый этаж дома от огня не пострадал. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Страшными последствиями обернулся ураган для жителей соседней, Курской области. Ураган с ливнем прошелся по региону, погиб студент и прохожий, 87 населенных пунктов остались без света...(далее)