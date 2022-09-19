Фото: Юлия ПЫХАЛОВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области больше 17 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. Только с начала года ряды самозанятых пополнили еще 5 тысяч орловцев.

Как рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, целевой показатель по самозанятым в регионе составил почти 350%, от запланированного по нацпроекту.

- В рамках реализации проекта «Малое и среднее предпринимательство» количество самозанятых граждан в нашем регионе превысило 17,5 тысяч человек. С начала года их количество выросло на 5349 человек, - пояснили в облправительстве.

Чаще всего орловцы, которые оформляются как самозанятые, выбирают следующие виды деятельности: предоставление в аренду недвижимости, услуги такси, ремонт и пошив одежды, доставка товаров, отделочные работы и другие.