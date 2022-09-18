Рабочая неделя 19-23 сентября в Орле будет дождливой

Новая рабочая неделя в Орле выдастся дождливой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле всю ближайшую неделю будет идти дождь. Публикуем подробный прогноз погоды на 19-23 сентября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 19 сентября на термометрах +8..+13 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ожидается сильный ветер с юго-запада, скорость 11 м/с, атмосферное давление низкое, 732 мм рт.ст.

Во вторник 20 сентября облачно с прояснениями, температура воздуха +7..+16 градусов. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 4 м/с, давление повысится до 742 мм рт.ст.

В среду 21 сентября от +7 в темное время суток до +12 днем. Пасмурно, ночью временами, а днем все время дождь. Ветер восточный 4 м/с, давление 742 мм рт.ст.

В четверг 22 сентября термометры покажут +6..+13 градусов. Небо облачное с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер южный 2 м/с, давление 744 мм рт.ст.

В пятницу 23 сентября в темное время суток +5 градусов, днем воздух прогреется до +14. Пасмурно, небольшой дождь. Давление 746 мм рт.ст., ветер с юго-запада 2 м/с.