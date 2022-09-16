. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Беженцы, прибывшие в Орловскую область, смогут пройти профобучение бесплатно. В регионе доступно почти 500 учебных программ.

Соответствующее постановление Правительства РФ, дающее право на бесплатное профессиональное обучение беженцев с Донбасса вышло в начале сентября этого года.

- Участие в нацпроекте «Демография» могут принять как представители Донбасса, имеющие гражданство Украины, ДНР и ЛНР, так и лица без гражданства, постоянно проживающие на этих территориях, получившие удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России, - уточнили в орловской службе занятости.

На данный момент в Орловской области открыто 445 учебных программ. Помимо того, беженцы могут трудоустроиться, не дожидаясь оформления разрешительных документов. На работу уже устроились 440 человек, приехавших в регион с Донбасса.