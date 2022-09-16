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Общество16 сентября 2022 12:14

«Орловский батальон» пополнили 14 человек

Они примут участие в специальной военной операции
Сергей Силаев

«Орловский батальон» пополнили 14 человек. Они примут участие в специальной военной операции.

Среди добровольцев есть беженец, прибывший с Украины. Он получил российский паспорт и пошел в военкомат. Об этом сообщает «ОГТРК».

Для участников спецоперации предусмотрены льготы, а также выплаты по контракту и региональные выплаты.

Ранее первые вступившие в батальон уже отправились в зону боевых действий. Это орловцы из разных районов области. О решении по созданию военного формирования в августе сообщил губернатор.