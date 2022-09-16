В Орле крупно оштрафовали подрядчика за срыв сроков капремонта жилого дома. Работы должны были завершиться в конце 2021 года.

Проверку проводила прокуратура Советского района города Орла. Многоквартирный дом на улице Тургенева, 20 должны были отремонтировать к концу прошлого года, однако сроки были сорваны. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В отношении директора возбуждено дело об административном нарушении. В результате он заплатит штраф в размере 358 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.