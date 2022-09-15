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В Орловской области увеличился темп строительства жилья. За восемь месяцев в регионе ввели в эксплуатацию почти тысячу домов.

О росте жилищного строительства на Орловщине рассказал глава региона Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях. Так, за восемь месяцев этого года показатели выросли на 20 %.

- У нас активно завершается текущий строительный год. Мы вышли на отметку в 120% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отметил губернатор.

С января по август в регионе ввели в действие более 240 тысяч квадратных метров жилья. За этот период построили 1186 зданий общей площадью 511 тысяч квадратных метров, 930 из которых – здания жилого назначения. Также 226 нежилых объектов были возведены для сельскохозяйственных нужд.