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В Орле чиновники девять месяцев думают над названием для ремонта Бунинки. 17 миллионов рублей выделили в начале года, но работы не стартовали.

О "ходе" ремонтных работ в Орловской библиотеке имени Бунина рассказал исполняющий обязанности начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия региона Иван Алтухов на профильном комитете по образованию, спорту, культуре и туризму в облсовете 14 сентября.

Ремонт здания планировался в 2021 году, а свыше 17 миллионов рублей на работы выделили в начале 2022. Депутаты хотели услышать отчет о части проделанных работ, но процесс застопорился на названии библиотеки.

Представитель управления сообщил, что необходимые документы давно подготовлены, а «Орелгосзаказчик» не начинал торги по определению подрядчика. Выяснилось, что в свою очередь, «Госэкспертиза» не выдает положительное заключение «Орелгосзаказчику» из-за наименования библиотеки.

Председатель комитета Олег Кошелев попытался выяснить, почему за столь долгий период времени название не поменялось на нужное, а работы не стартовали. В итоге принято решение подготовить письмо по делу о переименовании проекта ремонта Бунинки под личный контроль зампреда правительства по развитию инфраструктуры Владимира Ивановского.