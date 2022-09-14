В Орле потеплеет до +18

В Орле ожидается потепление Фото: Ольга СУПОНЕВА

Холодная погода на время покинет Орел, уступив место более высоким температурам. По прогнозам синоптиков, с 15 сентября в городе потеплеет.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 15 сентября в ночное время на термометрах +7 градусов, днем воздух прогреется до +17. Небо все так же затянуто облаками. В ночное время суток дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с, атмосферное давление низкое, 736 мм рт.ст.

В пятницу 16 сентября температура ожидается от +9 ночью до +17 в светлое время суток. Ночью без осадков, а вот на протяжении всего дня обещают дождь, так что небо будет пасмурным. Ветер южный 2 м/c, давление на уровне 734 мм рт.ст.

В выходные столбики термометров и вовсе поднимутся до отметок в +18 градусов, по прогнозам метеорологов даже выглянет солнце. Следите за подробным прогнозом погоды на нашем сайте.