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Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле открылась выставка "Безмолвие русского Севера". Картины художника Виктора Брагинского можно увидеть в музее изобразительных искусств.
В экспозицию Заслуженного художника России вошли работы автора, выполненные пастелью. Картины, представленные здесь, созданы в 2017-2022 годах, гости музея познакомятся более чем с тремя десятками работ.
- В этих прекрасных лирических северных пейзажах присутствуют грустные ноты, связанные с очень важной для художника темой исчезающих старинных деревень, одиночеством их последних жителей, - отмечают в Орловском музее изобразительных искусств.
Произведения художника находятся в собраниях музеев Москвы, Ульяновска, Пензы, Рязани, Кинешмы, Вятки, Мурманска, Калининграда, Самары.
КОГДА? ГДЕ?
выставка работает до 9 октября
ул. Октябрьская, 29
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