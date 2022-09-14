. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле открылась выставка "Безмолвие русского Севера". Картины художника Виктора Брагинского можно увидеть в музее изобразительных искусств.

В экспозицию Заслуженного художника России вошли работы автора, выполненные пастелью. Картины, представленные здесь, созданы в 2017-2022 годах, гости музея познакомятся более чем с тремя десятками работ.

- В этих прекрасных лирических северных пейзажах присутствуют грустные ноты, связанные с очень важной для художника темой исчезающих старинных деревень, одиночеством их последних жителей, - отмечают в Орловском музее изобразительных искусств.

Произведения художника находятся в собраниях музеев Москвы, Ульяновска, Пензы, Рязани, Кинешмы, Вятки, Мурманска, Калининграда, Самары.

КОГДА? ГДЕ?

выставка работает до 9 октября

ул. Октябрьская, 29

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