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В Орловской области более полутора тысяч семей получили подарок при рождении ребенка. Родители малыша могут выбрать - набор с детскими принадлежностями или деньги.

В Орловской области действует мера социальной поддержки «Подарок новорожденному», которую ввели по инициативе главы региона. Так, родители, зарегистрировавшие новорожденного малыша с 1 мая этого года в ЗАГСе или МФЦ, могут получить набор принадлежностей для ухода за ребенком или пять тысяч рублей. Заявление на выплату нужно подать в течение полугода после дня рождения малыша.

Большинство родителей выбрали деньги. С начала действия программы выплату оформили 1436 орловских семей. Всего пять семей получили в подарок детские наборы.

- Единовременная денежная выплата взамен набора «Подарок новорожденному» производится на каждого родившегося малыша путем зачисления денежных средств на счета, открытые заявителями в кредитных организациях, - отметили в пресс-службе Правительства Орловской области.