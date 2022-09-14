Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Орловской области

Осужденному украинцу в Орле дали еще 9 лет за пропаганду терроризма. Находясь в колонии он разместил в сети видео, призывающее к совершению террористической деятельности.

Подробности "Комсомолке" рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Силовикам удалось установить, что осужденный гражданин Украины, отбывавший в Орловской области наказание, умудрился пропагандировать и оправдывать террористическую деятельность прямо из места лишения свободы. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, его рассматривал 2-й Западный окружной военный суд. Осужденного признали виновным.

- Учитывая ранее неотбытый срок, он приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с запретом заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 3 года, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.