В гаражах на Карачевском шоссе Орла случился пожар

. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле на Карачевском шоссе случился пожар в гаражах. Загорелся мусор, а от него огонь распространился дальше.

ЧП случилось поздно вечером 13 сентября, спасателям очевидцы сообщили о нем в двенадцатом часу. На место происшествия прибыли пожарные. К тому моменту огонь охватил не только бытовой и строительный мусор, но и добрался до двух гаражей. В одном из них стоял автомобиль "Дэу Матиз", пламя добралось и до него.

В итоге огонь потушили. Один гараж выгорел по всей площади, второй закоптило. Повреждена огнем оказалась машина.

- Пожарным удалось локализовать пламя, не дав огню распространиться дальше. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - загорание мусора вблизи гаражей, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.