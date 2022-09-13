Из-за намерений мэрии Орла спилить деревья на Пионерской возбуждено уголовное дело

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В Орле возбуждено уголовное дело из-за намерений мэрии снести деревья на Пионерской улице. При ремонте планировалось спилить несколько десятков растений, проверка показала, что больше половины из них - здоровые.

Как ранее писала "Комсомолка" заступились за зеленые насаждения сами горожане. Орловцы написали жалобу в прокуратуру, на место выезжал и главный прокурор области Алексей Тимошин. В мэрии четко заявили: сносим старые и больные деревья. Вот только проведенная проверка показала, что многие из растений вполне себе здоровые и крепкие.

- Установлено, что ранее при обследовании зеленых насаждений произведена неверная идентификация растений, в соответствующие акты обследования внесены недостоверные сведения, а решения о сносе выданы без учета фактического санитарного состояния деревьев, что повлекло выдачу разрешений на снос в том числе здоровых насаждений, что нарушает права и законные интересы жителей Орла. При этом муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы не предусматривает работы по восстановлению зеленой зоны, - рассказала "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Материалы проверки ведомство отправило в следком, реакции ждать долго не пришлось: регуправлением СУ возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ: превышение должностных полномочий.

Редакция "КП- Орел" следит за развитием ситуации.