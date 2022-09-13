В Орловской области родилось 38 двоен и одна тройня

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за 8 месяцев 2022 года родилось 38 двоен и одна тройня. Это больше, чем в прошлом году.

Такую информацию озвучили в региональном Управлении ЗАГС, где также рассказали как орловцы чаще всего называют сейчас своих малышей. Девочкам чаще других дают имена Алиса, София, Дарья, Ева, Варвара, Полина и Арина. А мальчиков нередко называют Иван, Артем, Егор, Михаил, Лев, Матвей и Ярослав.

Есть среди родителей в Орловской области и такие, кто выбрал редкое имя для малыша. Так, в регионе появились на свет Агата, Аглая, Ада, Аврора, Изабелла, Рафаэль, Клим и Янислав.