В Орловской области отремонтировали мост через Лисицу

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области завершен ремонт моста через реку Лисицу в Мценском районе. Он занял меньше года.

Переправу на федеральной трассе М-2 "Крым" мостовики начали ремонтировать в ноябре 2021. За это время в порядок привели опоры, усилили пролетные строения и другие конструкции, поставили новые лестницы. На самом мосту дорожники уложили новый асфальт, установили новые перила, с проезжей части организовали водоотвод. Также, как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Харьков, здесь установлена система очистных сооружений, чтобы сточные воды, прежде чем попасть в реку, отфильтровались.

До этого мост через Лисицу ремонтировали в 2013 году. За сутки он может пропускать около 17 тысяч автомобилей.