. Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле 17 сентября пройдет праздник «Виноградная гроздь». Гости познакомятся с новинками селекции и продегустируют ягоды.

На базе областной библиотеки имени Бунина уже много лет работает «Школа виноградаря». В грядущую субботу, 17 сентября, там пройдет традиционный праздник «Виноградная гроздь Орловщины 2022».

На мероприятии пройдут теоретические занятия, на которых любители-виноградари расскажут о результатах своей работы и различных достижениях в выращивании винограда. Участники смогут обменяться опытом.

Кроме того, гостям представят литературу из библиотечного фонда. Гостей познакомят с новшествами селекции и агротехники. В областной библиотеке имени Бунина отметили, что помимо всего этого гостей будут угощать сладким виноградом.

КОГДА? ГДЕ?

17 сентября, 12.00

ул. Максима Горького, 43

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