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В Орловской области из незаконного оборота изъяли более трех килограммов наркотиков. Полицейские подвели итоги третьего этапа операции «Мак».

О результатах проведения третьего этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Мак» рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области. Так, сотрудники полиции выявили 23 наркопреступления, по которым возбуждены уголовные дела, из них 14 – имеют тяжкие и особо тяжкие составы. Также, за время проведения мероприятия на 21 жителя области составили административные протоколы за нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

В общей сложности правоохранители изъяли 3, 367 килограммов запрещенных веществ. В основном это наркотики растительного происхождения.

Еще в ведомстве отметили, что полицейские выявили и уничтожили три очага дикорастущих наркосодержащих растений общей площадью 23 квадратных метра.