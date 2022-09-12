На выборах в Орловской области явка составила чуть больше 30%

Фото: Олег ЗОЛОТО Фото: Архив "КП"

В Орловской области стали известны предварительные итоги выборов, проходивших с 9 по 11 сентября. В ходе кампаний были избраны 73 депутата.

Как рассказали в облизбиркоме, явка избирателей по области составила составила 30,59 %. Из общего числа избирателей в более чем 52 тысячи, пришли на участки 16 115 человек. Выборы проходили в 26 муниципалитетах на 84 участках. В итоге были избраны 73 депутата.

Предварительные итоги таковы. Из 73 мандатов 62 (или 84,93%) получили депутаты от "Единой России", 9 мандатов (или 12,33%) достались кандадитам от КПРФ, 1 мандат (или 1,37%) получил депутат от "Справедливой России" и еще 1 (1,37%) самовыдвиженец.

Следило за ходом выборов больше 400 наблюдателей, на участках в Орле было организовано видеонаблюдение, на 20 избирательных участках в Орле, Ливнах и Мценске использовались технические средства подсчета голосов – комплексы обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2017.