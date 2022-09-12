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Происшествия12 сентября 2022 11:05

В орловском райцентре Хомутово при пожаре погибла женщина

Жилой дом полыхал 11 сентября
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В орловском райцентре Хомутово случился пожар с трагическими последствиями. Сгорел жилой дом, на пепелище обнаружено тело женщины.

ЧП случилось поздним вечером 11 сентября, пожарным сигнал о возгорании поступил около десяти. Бригада прибыла на место происшествия, на улице 70 лет Октября. Оказалось, что огонь разгорелся в одной из частей двухквартирного жилого дома.

- В результате пожара в одной из квартир выгорела комната на площади двенадцать квадратных метров, остальная часть квартиры закопчена. В 21.53 было обнаружено тело женщины 1970 года рождения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Какая причина спровоцировала пожар с летальным исходом еще предстоит установить специалистам ведомства.