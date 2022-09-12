Через Орел пройдет маршрут автопробега в поддержку российский военнослужащих

Орел присоединится к автопробегу, организованному в поддержку вооруженных сил России. Через наш город колонна проедет 13 сентября.

Орел станет частью маршрута, по которому проедет автоколонна.

- Цель пробега — не только моральная, но и материальная поддержка наших солдат с передовой. Ведь акция направлена также на сбор и доставку гуманитарной помощи населению ЛДНР и освобожденных украинских территорий, а также личному составу частей и подразделений, принимающему участие в спецоперации, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

В 9.00 автомобилисты соберутся у стелы "Орел - город Воинской славы" на бульваре Победы. Здесь участники акции отдадут дань памяти героям. Присоединится к акции может каждый желающий.

В дальнейшем колонна проедет через Северо-Западный, Центральный, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также через Донецкую и Луганскую народные республики.