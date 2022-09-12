Сахарную свеклу отправляют на переработку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области началась переработка сахарной свеклы. Заводы изготавливают сахар из урожая 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Три предприятия принимают на переработку корнеплоды, за неделю выработано 6,7 тысяч тонн сахара. Такое количество получилось из 49 тонн свеклы, а всего за неделю было заготовлено около 57 тысяч тонн. И это только один комбинат. В работу, также, включились еще два предприятия.

- Департамент сельского хозяйства обратил внимание сельхозпроизводителей на необходимость соблюдения норм загрузки транспортных средств корнеплодами, устройства технологических съездов и площадок для мойки колес уборочной техники в местах вывоза урожая и ограждения места производства работ, а также обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог во время вывозки сахарной свеклы, - отметили в пресс-службе.