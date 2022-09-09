За сутки мошенники украли у доверчивых орловцев 4,5 миллиона рублей

Фото: Николай Оберемченко Фото: Архив "КП"

Вновь на доверчивых жителях Орловской области неплохо обогатились мошенники. Только за сутки они выманили у своих жертв больше 4,5 миллионов рублей. Несмотря на предупреждения полиции, орловцы все равно продолжают вестись на уловки преступников и своими руками отдавать им деньги.

Так, за один день в отдел полиции по Северному району Орла обратились трое горожан. Как оказалось, обманули их по похожим схемам. Двое из жертв перевели телефонном аферистам по 613 и 640 тысяч рублей, думая, что переводят деньги на "безопасный счет". А 63-летний пенсионер и вовсе набрал кредитов на 200 тысяч, отдал эти деньги аферистам, а потом еще обналичил вклад и тоже перевел все средства. Мужчина лишился почти двух миллионов рублей.

В тот же день в полицию с заявлением пришла и жительница Мценска. У 69-летней пенсионерки преступники похитили 1,2 миллиона рублей.

- Ей позвонили неизвестные и сообщили, что денежные средства, находящиеся на ее вкладе, находятся в опасности, так как третьи лица пытаются их похитить. Потерпевшей предложили пойти в банк и перевести ее сбережения якобы на «безопасный счет», что она и сделала, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела и ведется расследование. Полицейские призывают жителей региона не верить преступников: перевод денег на "безопасный счет" - это обман. Если у вас есть вопросы к работникам банка, то позвоните туда самостоятельно. Проконсультироваться в подобных случаях можно и с сотрудниками органов внутренних дел.