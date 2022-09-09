В Орле благоустроят Братское кладбище жертв фашизма. Территории планируют привести в порядок к концу ноября.

Благоустройство Братского кладбища жертв фашизма обойдется в 3,1 миллиона рублей. Поиск подрядчика на ремонт уже начался, а прием заявок завершится через неделю.

По проекту на территории снимут старый асфальт, отсыпят ее песком и щебнем и уложат новое полотно толщиной три сантиметра. Также там заменят бортовые камни, на кладбище появится полоса отвода и газон. После завершения ремонта новое асфальтовое покрытие отправят на экспертизу. При отсутствии положительного заключения работы не примут. Закончить благоустройство планируют к 30 ноября.

- Гарантийный срок составит четыре года. Если в течение этого времени проделанная работа вскроет свои дефекты, подрядчик обязуется выполнить новый ремонт за свой счёт, - уточнили в пресс-службе администрации Орла.