Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

Проект реконструкции орловского аэропорта «Южный» отправили на согласование. Объект планируют открыть в конце 2023 года.

В этом году между Министерством транспорта России и Правительством Орловской области было заключено соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта.Так, региону выделили миллиард рублей. Обновить аэропорт планируют к концу следующего года.

На данный момент уже сделана геодезическая съемка высотных объектов в пределах аэродромной территории. Кроме того, проведено ранжирование, по результатам которого реконструкцию аэропорта «Южный» включили в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

По информации пресс-службы областного Правительства, проект задания по реконструкции аэропорта «Южный» отправили на экспертизу для согласования. При получении положительного ответа сразу же заключат контракты на строительство.