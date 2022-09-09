На 9 сентября 2022 еще 352 жителя Орловской области заболели коронавирусом

Заболеваемость ковидом в Орловской области растет Фото: Нина СОКОЛОВА

Федаральный оперативный штаб опубликовал статистику по распространению коронавирусной инфекции в регионах России. В Орловской области на 9 сентября 2022 зафиксировано еще 352 случая заражения covid-19.

В больницы за минувший день медикам пришлось положить 37 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число случаев ковида на Орловщине приближается к 122 тысячам и составляет на сегодняшний день 121 906.

По выздоровлению выписано за сутки 226 человек. Всего насчитывается 116 974 случая излечения от коронавируса.

Смертей на 9 сентября не зафиксировано. За все время пандемии коронавирус унес жизни 1943 жителей Орловской области.