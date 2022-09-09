На Рощинской в Орле началось строительство физкультурного комплекса

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На улице Рощинской в Орле началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его возведение обойдется в 70 миллионов рублей.

Подряд на строительство взяла фирма ООО "Альянс". Пока что на площадке идет первый этап стройки, уже к новому году, по графику, должно быть построено административное здание ФОКа.

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

- На сегодняшний день начата разбивка площадок для занятий пляжным футболом и пляжным волейболом, беговых дорожек, раздевалок с душевыми на 300 мест. Раздевалки будут теплыми, чтобы в зимний период ими смогли воспользоваться жители и гости региона для занятий лыжным спортом в Медведевском лесу, - рассказал Алексей Субботин, начальник департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.