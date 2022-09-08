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В Орловской области оштрафовали провайдера за ночное смс. Клиенту пришло сообщение о долге за услуги связи.

К сотрудникам ФССП жительница Мценска обратилась после того, как ей пришло смс-сообщение от провайдера ночью. В нем женщине напомнили, что у нее есть долг за связь с интернетом. Так как любые контакты с должником запрещены с 22.00 до 08.00 в рабочие дни, правоохранители начали административное расследование. Факты нарушения законодательства подтвердились.

- В отношении провайдера цифровых услуг был составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Орловской области.

Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Провайдер административное наказание исполнил.