Фото: Михаил ФРОЛОВ Фото: Архив "КП"

На Орловщине пройдет Международный фестиваль искусств, посвященный Высоцкому. Творческое мероприятие продлится с 17 по 18 сентября.

XII Международный фестиваль искусств состоится в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Его организуют любители творчества Владимира Высоцкого из клуба «Вертикаль». Поучаствуют там орловцы, гости из Курска, Железногорска, Воронежа и Смоленска.

Пройдет мероприятие в два этапа. В первый день фестиваля, 17 сентября, конкурсанты будут читать стихи, петь, представят театральные и танцевальные постановки, фотографии, поделки и рисунки, выполненные по творчеству знаменитого музыканта. Кроме того, участники расскажут о знакомстве с Владимиром Высоцким.

В Бунинке рассказали, что 18 сентября жюри займется подведением итогов конкурса. В этот же день пройдет гала-концерт, на котором наградят победителей.

КОГДА? ГДЕ?

17-18 сентября, 15.00

ул.Максима Горького, 43

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