Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области 204 кандидата будут участвовать в выборах. Они пройдут с 9 по 11 сентября.

О готовности территориальных комиссий в регионе рассказала председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева, сообщила пресс-служба областного правительства.

11 сентября пройдет голосование в 64 выборах в 26 муниципалитетах. Планируется выбрать 73 депутата от муниципальных образований.

Всего выборы пройдут на 84 участках, в областной столице – в 19. Помещения для голосования установлены в образовательных, культурных учреждениях, а также административных зданиях. Общая численность избирателей – 52 288.

В выборные дни усилят охрану. На участках будут дежурить 1 150 человек: полицейских, росгвардейцев, охранников. Будет организовано и видеонаблюдение за процессом.