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Общество7 сентября 2022 14:01

В Орле работают передвижные пункты полиции

Спецавтомобиль курсирует по новым микрорайонам областного центра
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле работают передвижные пункты полиции. Спецавтомобиль курсирует по новым микрорайонам областного центра.

Передвижные пункты полиции в отдаленных районах Орла работают каждую неделю. Участковые приезжают на место на специально оборудованной маркированной «Газели» и прямо в ней проводят прием горожан. Это очень удобно для орловцев, живущих далеко от районного отдела полиции.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области отметили, что недавно такой мобильный пункт развернули в Наугорском микрорайоне. Участковые регистрировали обращения от местных жителей, консультировали их по интересующим вопросам и проводили профилактические беседы.

Помимо того правоохранители продолжают вести прием в участковых пунктах полиции, администрациях сельских поселений и районных зданиях органов внутренних дел.