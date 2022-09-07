Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле работают передвижные пункты полиции. Спецавтомобиль курсирует по новым микрорайонам областного центра.

Передвижные пункты полиции в отдаленных районах Орла работают каждую неделю. Участковые приезжают на место на специально оборудованной маркированной «Газели» и прямо в ней проводят прием горожан. Это очень удобно для орловцев, живущих далеко от районного отдела полиции.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области отметили, что недавно такой мобильный пункт развернули в Наугорском микрорайоне. Участковые регистрировали обращения от местных жителей, консультировали их по интересующим вопросам и проводили профилактические беседы.

Помимо того правоохранители продолжают вести прием в участковых пунктах полиции, администрациях сельских поселений и районных зданиях органов внутренних дел.