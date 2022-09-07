Фото: пресс-служба правительства региона

В Орел на конкурс приехали 250 школьников из Беларуси и шести регионов России. Финальный этап будет проходить с 7 по 9 сентября.

Финал конкурса «АгроНТИ для сельских школьников» проходит на базе ОГАУ. Открытие прошло сегодня, 7 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Данный конкурс является очень важной частью серьезных усилий направленных на комплексное развитие наших сельских территорий, на развитие образования, выявление и поддержку талантливых детей. А также на внедрение в процесс школьного образования и практику сельского хозяйства самых передовых инновационных технологий, - обратился к школьникам губернатор Андрей Клычков.

В финале попали ребята из Белгородской, Московской, Вологодской, Волгоградской, Ленинградской, Рязанской, Орловской областей, а также республики Беларусь.

В ходе соревнований ученики будут управлять квадрокоптерами, управлять роботами для агросектора, строить производства погоды в рамках агрономических задач. Также они покажут знания систем дистанционного зондирования Земли, продемонстрируют работу с микроскопом. Победители получат дополнительные баллы ЕГЭ и смогут поехать в лагерь «Артек».