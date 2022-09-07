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Глава Краснозоренского района не рассмотрел обращение от местной жительницы и получил штраф. Ответили женщине только после вмешательства прокуратуры.

Проверку соблюдения законодательства о порядке обращения граждан провела Новодеревеньковская межрайонная прокуратура. Без нарушений не обошлось. Их нашли в работе администрации Краснозоренского сельского поселения. Туда поступило обращение от местной жительницы по рядовому вопросу. В установленный срок его не рассмотрели и женщина не получила положенного ответа.

- В связи с допущенными нарушениями в отношении главы Краснозоренского сельского поселения прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд назначил должностному лицу штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, нарушения уже устранили и направили заявительнице ответ.