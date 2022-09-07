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Дорогу в селе под Орлом привели в порядок только после суда. В печальном состоянии оказались улицы Спасского.

Проверку провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД. По нескольким улицам проезд оказался затруднен, так на Успенской образовалась колея. Требование о том, что дорогу длиной 1,2 километра нужно привести в нормальное состояние, прокуратура направила в Орловский районный суд.

- Решением Орловского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время нарушения устранены. Кроме того, по требованию прокуратуры органом местного самоуправления проведены работы по грейдированию дорожного покрытия дорог по улицам Кулига и Замельница села Спасское, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.